دبس التمر .. يعالج الأنيميا وله فوائد أخرى اكتشفها

فوائد دبس التمر، دبس التمر يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين؛ لاحتوائه على البكتين.

فوائد دبس التمر



كشفت خبيرة التجميل منى رزق عن أهم فوائد دبس الرمان، وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن دبس التمر يمنع الاصابة بسرطان الامعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل الحصيات بالمرارة ولتسهيل مراحل الحمل والولادة والنفاس لاحتواء دبس التمر على الالياف الجيدة والسكريات السريعة الهضم، كما يمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.



يقي دبس التمر من السموم لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين ج.

يعمل دبس التمر على علاج لفقر الدم الانيميا لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين ب2.

يعالج دبس التمر الكساح ولين العظام لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور وفيتامين ب ا.

يشكل دبس التمر افضل علاج لفقدان الشهية وضعف التركيز لاحتوائه على البوتاسيوم.

في دبس التمر علاج للضعف العام وخفقان القلب لاحتوائه على المغنيسيوم والنحاس.

يعالج دبس التمر الروماتزم وسرطان المخ لاحتوائه على البورون.

يعتبر دبس التمر مضادا للسرطان لاحتوائه على السلينيوم وقد لوحظ ان سكان الواحات لا يعرفون مرض السرطان.

يعالج دبس التمر الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم.

يعتبر دبس التمر علاج لجفاف الجلد وجفاف قرنية العين ومرض العشى الليلي لاحتوائه على فيتامين أ.



يعالج دبس التمر امراض الجهاز الهضمي العصبي لاحتوائه على فيتامين ب1.

دبس التمر يعالج سقوط الشعر واجهاد العينين والتهاب الاغشية المخاطية لتجويف الفم والتهاب الشفتين لاحتوائه على فيتامين ب2.

يعد دبس التمر علاج للالتهابات الجلدية لاحتوائه على فيتامين النياسين

اذن هو مناسب جدا للذين يخافون من السكر اوحتى للأطفال فهذا من السكريات المفيدة.

فوائد دبس التمر للرضع

يمكنكِ استخدام دبس التمر بشتى الطرق لطفلك الرضيع لتحلية الأطعمة المختلفة، أو تحضير بعض العصائر له، لكن يجب الانتباه إلى سنه في الوقت الحالي، فالسن المناسبة لبدء استخدام دبس التمر يبدأ من عام كي يتمكن الطفل من تجنب أضراره والاستفادة من فوائده، وهي كما يلي:

يحمي من الأنيميا: يحتوي دبس التمر على الحديد، وبالتالي فهو يزيد من نسبة الهيموجلوبين ويقلل فرص الإصابة بالأنيميا.

يزيد الوزن: إذا كنتِ ترغبين في زيادة وزن طفلكِ وكان وزنه أقل من الطبيعي بالمقارنة بسنه، فيمكنكِ استخدامه ولكن لا تفرطي حتى لا يتأذى الطفل الرضيع.

يعالج الإمساك: يحتوي دبس التمر على مجموعة من الألياف التي تسهم في علاج الإمساك وتحسن حركة الأمعاء.

يقوي البصر: لاحتوائه على فيتامين "أ"، وهو ضروري لتطور الإبصار للطفل الرضيع. يعالج

عدوى الأمعاء: يحارب العدوى الطفيلية، ويحفز البكتيريا النافعة في الأمعاء على النمو لحماية طفلك

الرضيع. يحمي الكبد: يتعرض الكبد لعديد من الفيروسات والبكتيريا فهو مصفى للسموم، لهذا يحتاج إلى الحماية والرعاية بالمغذيات التي يحتوي عليها دبس التمر.

يقوي المناعة: لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من المواد الضارة التي تسبب له الأمراض وتضعف المناعة.