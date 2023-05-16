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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. لجنة السياحة: صيانة الآثار وتجريم الاعتداء عليها ضرورة

لجنة السياحة
لجنة السياحة

قال محمد فهمي ممثل عن حزب المحافظين، إن الحزب يولي قطاع السياحة اهتماما كبيرا لما تمثله من أهمية لدعم الاقتصاد القومي من منطلق كونها مصدرا أساسيا للعملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها".

وتابع فهمي: "ندرس الخطط لتكون مصر ضمن الدول المتقدمة في قطاع السياحة لما حباها الله من نعم كبيرة تؤهلها لذلك".

وأكمل: نهدف لتغيير خريطة السياحة في مصر، فكلنا يعلم انه توجد دول متعددة متقدمة سياحيا برغم ضعف مؤهلاتها مقارنة بمصر، مطالبا بضرورة الاهتمام بمقومات السياحة، لتكون الاول عالميا.

وطالب ممثل حزب المحافظين، بضرورة الاهتمام بالسياحة الثقافية، والاهتمام بالآثار وتجريم الاعتداء عليها من اجل الحفاظ عليها ورعايتها.

ونوه الى ضرورة تأمين الاثار بأحدث الطرق، وصيانتها بشكل دوري، لظهورها أمام السياح بشكل جيد، مطالبا بفصل وزارة السياحة عن الآثار.

من جانبه أكد عمرو مكي، ممثل حزب النور، أن القطاع السياحي يحتاج إلى مؤشر لرصد كفاءة القطاع السياحي، كما يحتاج الى التكامل مع القطاعات الأخرى لرفع ترتيبنا عالميا.

وقال خلال كلمته في جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني: على وزارة السياحة التعامل مع المؤشرات العالمية وتوفير بيئة مناسبة للسياحة أبرزها معايير الأمن والنظافة وتطوير المطارات والاهتمام بالملف البيئي بزيادة عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء.

وطالب بإدخال التكنولوجيا في القطاع السياحي بما يعمل على توفير التطور المستدام، وكذلك ضرورة قياس رد فعل السائح والاهتمام بسياحة الترانزيت خاصة وأننا مؤهلون لذلك، وأيضا السياحة التعليمية والعلاجية.

كما طالب بضرورة الربط بين المطارات المختلفة وتطوير الطيران الداخلي وربطه بالطيران الدولي.

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