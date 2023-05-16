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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لقطاع السياحة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

علَّق المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على ما أثاره بعض المشاركين في مناقشات لجنة السياحة بالحوار الوطني، عن دور الإعلام السياحي، قائلًا: كان لدينا الحفل العالمي الشهير لنقل المومياوات والحفل الخاص بإحياء طريق الكباش، ما يدل على أنَّ رأس الدولة مهتمًا بهذه الأمور، علاوة على وجود الكثير من المشاهد السياحية في الأغاني والأفلام.

وأضاف خلال مناقشات لجنة السياحة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: ننتظر أيضًا حفل افتتاح المتحف الكبير، ومن ثمَّ يجب أن نسأل أنفسنا أليس الإعلام السياحي صناعة؟.. ولذلك يجب على المنشآت السياحية أن تكون شريكًا في هذه الصناعة وعليها أن تشارك في هذا الإعلام وتصنعه حتى تروج لمنتجاتها، خاصةً أنّ الإعلام يُسلِّط الضوء على حدث ولكن لا يصنع حدث.

وتابع: يجب أن نكون متوازنين ومنصفين في نظرتنا.. وندعو جميع الأطراف المعنية بالسياحة أن يدركوا دور الإعلام السياحي والتسويق لمنتجاتها السياحية.
واستطرد: وبلدنا مليانة، وفيها المتحف المفتوح والاستديو المفتوح.

قال النائب محمد الدابي، وكيل لجنة السياحة والثقافة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ، إن هناك بعض الرؤى التي تم مناقشتها من خلال اللجنة، ومنها صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكافة أشكاله.

وأضاف الدابي - خلال لجنة السياحة بالحوار الوطني، هناك عدة نقاط تهدف إلي تجاوز 30 مليون سائح في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتابع: نطالب بفتح مقاصد ومنتجات سياحية جديدة وتسويقها خارجيا وداخليا والترويج للوجهات الحديثة كالعلمين الجديدة والساحل الشمالي والاستفادة من البنية الأساسية المتطورة التي تحظى بها بما يعود بزيادة الطلب عليها.

ولفت إلى أن وضع الطيران على رأس الأولويات وزيادة عدد رحلات الطيران المباشر بين مدن السياحة الشاطئية كالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والعلمين والساحل الشمالي بالسياحة الثقافية بالاقصر اسوان والمدن الأثرية، بجانب الحفاظ على خصوصية البيئة والمحميات الطبيعة بوضع الضوابط المنظمة لهذا النوع من السياحة.

وأشار إلى الاهتمام بالكوادر والعناصر البشرية الشبابية وتدريبها بالمنشات السياحية وقطاع السياحة، بجانب تقنين الترويج الإلكتروني غير الرسمي ودمجه تحت احدي غرفة وزارة السياحة، بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية للأماكن والمدن السياحية، ووضع سياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

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