استكمال أعمال تركيب البلدورات وإزالة التعديات بأبوتيج في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال التطوير والتجميل بتركيب البلدورات وإزالة التعديات بعدد من الشوارع والميادين بمركز أبوتيج تمهيدًا لرصفها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتجسين حالتها ورفع كفاءتها لتسهيل الحركة والانتقال، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

ولفت إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال، وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة الشوارع في أسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية والإشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير والتجميل الجاري تنفيذها، وذلك للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.



وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، بتركيب البلدورات والأرصفة وإزالة التعديات والعوائق والمخلفات ببعض الشوارع بأبوتيج وتسويتها ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف، حيث تم البدء في أعمال تركيب البلدورات بمنطقة ميدان الفرغل وشارع بيوض وشارع الإدارة الصحية بمدينة أبوتيج، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بإشراف ومتابعة من رئيس المركز ونوابه ومسئولي الرصف والطرق والإشغالات والمرافق.

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