عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال تركيب البلدورات وإزالة التعديات بأبوتيج في أسيوط

استمرار تركيب البلدورات
استمرار تركيب البلدورات بمركز أبوتيج

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال التطوير والتجميل بتركيب البلدورات وإزالة التعديات بعدد من الشوارع والميادين بمركز أبوتيج تمهيدًا لرصفها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتجسين حالتها ورفع كفاءتها لتسهيل الحركة والانتقال، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد. 

ولفت إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال، وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة الشوارع في أسرع وقت ممكن. 

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية والإشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير والتجميل الجاري تنفيذها، وذلك للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

محافظ أسيوط : توريد 49 ألف طن قمح بالصوامع والشون حتى اليوم

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة" للطالبات


وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، بتركيب البلدورات والأرصفة وإزالة التعديات والعوائق والمخلفات ببعض الشوارع بأبوتيج وتسويتها ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف، حيث تم البدء في أعمال تركيب البلدورات بمنطقة ميدان الفرغل وشارع بيوض وشارع الإدارة الصحية بمدينة أبوتيج، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بإشراف ومتابعة من رئيس المركز ونوابه ومسئولي الرصف والطرق والإشغالات والمرافق.

IMG-20230516-WA0042
IMG-20230516-WA0042
IMG-20230516-WA0043
IMG-20230516-WA0043
IMG-20230516-WA0045
IMG-20230516-WA0045
IMG-20230516-WA0044
IMG-20230516-WA0044
IMG-20230516-WA0037
IMG-20230516-WA0037
IMG-20230516-WA0046
IMG-20230516-WA0046
IMG-20230516-WA0036
IMG-20230516-WA0036
IMG-20230516-WA0038
IMG-20230516-WA0038
IMG-20230516-WA0040
IMG-20230516-WA0040
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مركز أبوتيج رصف الطرق بأسيوط رصف شوارع أبوتيج خطة الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

أسيوط: إزالة 32 تعديا على أراض زراعية وأملاك الدولة بمنفلوط والفتح

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشجير والنظافة بمسار رحلة العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قرارً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ