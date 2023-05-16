عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص

أحمد جلال
أحمد جلال

انطلقت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وتشهد الجلسة النقاشية الثانية استمرار لجنة العدالة الاجتماعية في مناقشة قضية «برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وبالتزامن معها تناقش لجنة السياحة قضية بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» .

وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية في جلستها الأولى قضية برامج الحماية الاجتماعية  المختلفة والمتنوعة والتطورات الجديدة في البرامج التي تقدم للمواطنين وبحضور الدكتور احمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي .

وقال  أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحوار ليس من أجل الحوار في حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.

وأشار إلى أن مصر في أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الارجنتين التي مرت بها في وقت من الأوقات وبالتالي هناك إمكانية ان نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه في مناقشات الحوار الوطنى حيث السعي لبدائل وليس تشخيص .

ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية وأن الهدف مساعدة من هم أقل حظا فى هذه الحياة أو هذا المجتمع، مشيرا الى أن فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا :" حياة كريمة تمكن الأهالى من بدأ حياة قد تكون مختلفة عن ما قبل، العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية".

 

 

 

الاستثمار السياحي الجلسات النقاشية الحماية الاجتماعية الحوار الوطني أ تكافؤ الفرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ