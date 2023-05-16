مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص

انطلقت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وتشهد الجلسة النقاشية الثانية استمرار لجنة العدالة الاجتماعية في مناقشة قضية «برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وبالتزامن معها تناقش لجنة السياحة قضية بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» .

وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية في جلستها الأولى قضية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة والمتنوعة والتطورات الجديدة في البرامج التي تقدم للمواطنين وبحضور الدكتور احمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي .

وقال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحوار ليس من أجل الحوار في حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.

وأشار إلى أن مصر في أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الارجنتين التي مرت بها في وقت من الأوقات وبالتالي هناك إمكانية ان نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه في مناقشات الحوار الوطنى حيث السعي لبدائل وليس تشخيص .

ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية وأن الهدف مساعدة من هم أقل حظا فى هذه الحياة أو هذا المجتمع، مشيرا الى أن فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا :" حياة كريمة تمكن الأهالى من بدأ حياة قد تكون مختلفة عن ما قبل، العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية".