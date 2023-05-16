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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 11 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.

البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية 30 سهما مقيدة الشركات الصغيرة

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