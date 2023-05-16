تراجع الذهب.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وبشرى بشأن أسعار الدواجن والأسماك| أبرز أخبار اليوم

أسعار الذهب وحالة الطقس.. تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:



500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فبعد أن سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا مبلغ 2800 جنيه، انخفض وسجل اليوم، الثلاثاء، 2290 جنيها، أي أن هناك هبوطا كبيرا في الأسعار، وصل إلى أكثر من 500 جنيه.



كتل ساخنة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم ذورة ارتفاعات الحرارة بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إلى جانب مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.



الثروة الحيوانية تزف بشرى بشأن أسعار الدواجن والأسماك

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة وقطاع الزراعة يراقبان ويديران ملف الأعلاف بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الملف يراقب بشكل دوري من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.



الكمية الأكبر.. الزراعة تعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الأعلاف فى حد ذاتها تمثل من 60 إلى 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكليف إنتاج أى مشروع أو نشاط خاص بالثروة الحيوانية أو الداجنة، وبالتالي فإن التأثير على الأسعار عليها يؤثر وينعكس على المنتج النهائي.



مقرر لجنة العدالة الإجتماعية: لدينا تحديات جسام ومن خلال الحوار نحدد الأولويات

رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الإجتماعية، خلال كلمته اليوم بجلسات المحور الإقتصادي بالحوار الوطني، بجميع الحضور الموجودين باليوم الثاني بالحوار الوطني، قائلا: إن اليوم هو الجلسة الأولي للمحور الإقتصادي، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بجلوسه بين هذا الكم من القيادات والمفكرين والأحزاب.



على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي|6 عناصر ساهمت في نجاح منظومة القمح

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الأمن الغذائي ملف يصب مباشرة في الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه بناءً على ذلك قامت الدولة باستصلاح أراضي جديدة ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تم إضافتها لمساحة القمح، حيث يشمل مشروع مستقبل مصر 70 ألف فدان وتوشكى 150 ألف فدان وغيرها من آلاف الأفدنة المستصلحة في أماكن أخرى.



بعد الاحتفاء العالمي بـ كنوز مصر.. تعرف على جهود الدولة للارتقاء بالسياحة

أكد محمد فاروق، الخبير السياحي، أن جميع محافظات مصر تُعد مقاصد سياحية، معقبًا: “مصر كلها منطقة سياحية كاملة تستحق الزيارة أكثر من مرة”، لافتًا إلى أن الاحتفاء العالمي بـ كنوز مصر السياحية والإشادات التي تتلقها مصر في هذا الإطار نتاج لجهود الدولة.



7 مسببات لـ الربو و3 نصائح للوقاية منه.. تعرف عليها

قدم الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، نصائح مهمة لتجنب الإصابة بـ “الربو”، وذلك من خلال توضيح مسببات الحساسية الصدرية لخلق وعي لدى الشخص حتى لايصاب بها من البداية، والتي يأتي على رأسها الحيوانات الأليفة؛ بسبب ماتخلفه من “وبر”،حيث تتغذى عليه حشرة الفراش وهي المسبب الأول للحساسية، لافتًا إلى أن 80% من الحساسية تأتي بسبب حشرة الفراش.



عمره 52 عامًا.. فنان سعودي شهير يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية

توفى الفنان السعودي فهد الحيان، إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 52 عامًا، مخلفًا وراءه 3 أبناء وجمهورًا عريضًا أحبه.



العفو الدولية: أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي هي الأعلى منذ 2017

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي هي الأعلى منذ 2017.. والعفو الدولية تأسف”.

