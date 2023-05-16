اعرف مميزات مبادرة مشروعك وكيفية الإنضمام إليه.. تفاصيل

تستطيع من خلال مبادرة مشروعك توفير فرصة عمل لك، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمولها مشروعك للمواطنين بمشاركة 6 بنوك وبمميزات تنافسية.

الانضمام لمشروعك

يمكن الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية، من خلال التوجة لمكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقر .

-تقديم اوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.

-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد.

_يمنح مشروعك ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5سنوات

التمويل الذي يمنحه مشروعك



_ يمول مشروعك المشروعات من 25 الف جنيه وحتي 2 مليون جنيه ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.

اكدت وزارة التنمية المحلية، ان المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقري لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القائمين علي " مشروعك" بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم ، بالاضافة إلي تسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة

وستركز المرحلة القادمة من "مشروعك" ، علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية، موجها القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.