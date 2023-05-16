عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق: الفوز على الترجي بثلاثية مش مطمئن.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

العامري فاروق
العامري فاروق

قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إن الفريق فى كامل تركيزه من أجل الفوز على الترجي فى القاهرة من أجل النجاح والتواجد فى المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الترجي التونسي صعبة، ونتيجة 3- 0 مش مطمئنة، لأن من قبل فى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كان الأهلي، فاز فى القاهرة بثلاثية وخسر فى تونس، بجانب جميع المباريات التى شاهدناها فى العالم بوجود عودة للفرق فى النتيجة، لذلك نرغب فى أن نكون فى كامل تركيزنا من أجل تحقيق النجاح والبطولات.

وأضاف:" الأهلي يسعي بكل قوة أن يكون متواجد فى المباراة النهائية، من أجل تحقيق اللقب، لذلك تأكد أن لاعبي الأهلي والجهاز الفنى فى كامل تركيزهم، وغير مطمئنين للنتيجة لأن مباراة الترجي صعبة بسبب تاريخ الفريق التونسي ومهما كانت ظروفه من إصابات سيظل فريق كبير.

الترجي الأهلى النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا العامري فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يستقبل عزاء شقيقه بمقابر العائلة بشبرامنت| فيديو وصور

نعمة سعيد تحرز 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

البحوث الفلكية توضح حقيقة اقتراب كويكب ضخم يصطدم بالأرض

بلاش التعرض لـ الشمس هتوصل 40| الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس الامريكي بايدن ومكارثي سيعقدان اجتماع لأيجاد حل بشأن ارتفاع سقف الديون

هل يجوز إخراج زكاة المال على مدار العام.. أمين الإفتاء يوضح الضوابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفئران والنحل.. خنافس طائرة وبق تغزو منازل بريطانيا وتسبب رعبا

بعد وفاة طالبة المنيا.. هل يؤدي الحزن للموت؟

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

فيديو

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

أهلاوى ولا زملكاوى..رحلة عادل إمام لاعبا ومدربا ومعلقا

ياسمين الخطيب تطلق قذائف على الهواء: لو الشرع يسمح هتجوز 10 رجالة|"فيديوجراف"

كل ما تريد معرفته عن خطيب الفنانة أسماء أبواليزيد/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ