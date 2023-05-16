العامري فاروق: الفوز على الترجي بثلاثية مش مطمئن.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إن الفريق فى كامل تركيزه من أجل الفوز على الترجي فى القاهرة من أجل النجاح والتواجد فى المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الترجي التونسي صعبة، ونتيجة 3- 0 مش مطمئنة، لأن من قبل فى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كان الأهلي، فاز فى القاهرة بثلاثية وخسر فى تونس، بجانب جميع المباريات التى شاهدناها فى العالم بوجود عودة للفرق فى النتيجة، لذلك نرغب فى أن نكون فى كامل تركيزنا من أجل تحقيق النجاح والبطولات.

وأضاف:" الأهلي يسعي بكل قوة أن يكون متواجد فى المباراة النهائية، من أجل تحقيق اللقب، لذلك تأكد أن لاعبي الأهلي والجهاز الفنى فى كامل تركيزهم، وغير مطمئنين للنتيجة لأن مباراة الترجي صعبة بسبب تاريخ الفريق التونسي ومهما كانت ظروفه من إصابات سيظل فريق كبير.