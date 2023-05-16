الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، موقف النادي الأهلي بشأن مصير محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" خاص.. الأهلي يتمسك باستمرار أفشة في الموسم المقبل ورفض رحيله ولو على سبيل الإعارة للحاجة إليه".



أحمد حسن

وينتهي عقد محمد مجدي أفشة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الدولي 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسقير ماركت العالمي.

الأهلي يستعد لمواجهة الترجي:

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي تفوق على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على الملعب الأولمبي في رادس.