أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن وزارة الشباب والرياضة، ستصدر قرارا هاما بشأن نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مصدر داخل وزارة الرياضة: قرار هام ومرتقب يخص نادي الزمالك خلال ساعات".

أحمد حسن

كان مرتضى منصور أعلن “مؤخرا” رحيله عن نادي الزمالك، مطالبًا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستلام النادي، بعدما قضى القضاء الإداري بعزله من منصبه كرئيسا للقلعة البيضاء.

الزمالك يستعد لمواجهة أسوان

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 27.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.



