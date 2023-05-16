قومي المرأة بالإسماعيلية يطلق حملة بلدي أمانة في فايد

أطلق المجلس القومي للمرأة برئاسة لبني ذكي مقرر المجلس بمحافظة الإسماعيلية، حملة "بلدي أمانة "، والتي أقيمت بمركز ومدينة فايد تنظيم وإعداد نادية محمد عضو المجلس القومي.



جاء ذلك بحضور العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينه فايد، شاكر صالح نائب رئيس مركز، حنان غنام مدير المركز

وهدي عبد المنعم مساعد رئيس مركز ومدينه فايد.



وفي كلمتها، أكدت لبنى ذكى مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية أنه حسب توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، تستهدف الحملة رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.



وأضافت لبنى ذكى أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المرأة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع المجلس لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الحوار.

جدير بالذكر، أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

وقالت لبنى ذكى، إن الحملة تقدم العديد من الرسائل المهمة للمرأة لتوعيتها ضد الحرب الدائرة ضد مصر، مؤكدة أنها ليست حرب بالسلاح، ولكنها حرب بالشائعات هدفها هدم استقرار مصر، وتعتمد على تغييب عقول الشباب وحشوها بمعلومات وأفكار مغلوطة سواء في الدين أو السياسة أو الإقتصاد أو المجتمع، مؤكدة أنه علي المرأة أن تقوم بدورها نحو توعية الجيل الجديد.

وقدمت لبني ذكي، مقترحاً بتنفيذ مشروعات صغيرة للمرأه كعمل يدوى او حرفي وخياطة،مؤكدة مساندة المجلس القومي لها وعمل دراسه جدوى تساعدها علي كيفيه تسويق مشروعها.



كما تطرقت إلى موضوع الختان وآثاره علي الفتاه والأسرة، وكيفية احتواء الأبناء، مضيفة أن المجلس القومى للمرأة يقدم المشورة الاسرية، مشيرة إلى حملة الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتى تهدف النهوض بأوضاع الاسرة المصرية من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، والتعريف ببعض أساليب الحماية والوقاية الصحية والتى تؤدى لتنظيم الأسرة.



وتحدثت مايبل مكرم مقرر مناوب فرع الإسماعيلية، عن زواج القاصرات وخطورة هذا القرار، وآثاره علي الفتاة والأسرة، مؤكدة حرص الدولة علي إصدار التشريعات وسن القوانين التي تضمن حقوقها.



وتحدثت جيهان دياب عضو المجلس القومي والمستشار القانوني بالمجلس ، عن زيادة نسب الطلاق، والاسباب التي ادت الي ذالك، وتأثير الميديا علي العلاقات الزوجية، وكيفيه اختيار الزوج والزوجة و التعامل مع العيوب التي تظهر بعد الزواج ومحاوله معالجتها ، والمشورة الأسرية من خلال الاماكن المعنية بهذا الامر ومنها المجلس القومي للمرأه.



كما تحدثت عبير العربي عضو المجلس القومي بالأسماعيلية عن "جودة العلاقات الاسرية "، وادارت مناقشات مع الحضور حول تجديد الطاقه في الحياه ، والاستمتاع بكل ماهو محيط والرضا لاكتمال السعادة ، وكيفيه الحوار بين الزوجين للوصول الي جودة الحياة.

واختتمت لبني ذكي، مشيرة إلي أهمية رفع وعي الاسرة المصرية ومحاربة الظواهر السلبية التى تؤثر عليها، وذلك من خلال الحملات التوعوية التى تطلقها المؤسسات الحكومية وخاصة المجلس القومي للمرأة.

كما لفتت إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتشمل جميع أحياء ومراكز وقرى محافظة الإسماعيلية، مؤكدة على دعم ومساندة الإسرة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.

يذكر أن حملة الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه تشمل عده موضوعات منها تقديم المشورة قبل الزواج وكيفيه اختيار الشريك الصحيح ، والاعاقه والتربيه الايجابية على ان تشمل الخطة التنفيذية للحملة اقامة ورش عمل تستهدف الرائدات الريفيات والصحيات والميسرات وذلك لشرح برنامج تنمية الاسرة واقامة ندوات فى القرى والمراكز.