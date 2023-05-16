مؤلم.. وفاة سائق نقل فجأة أثناء القيادة على طريق بالإسكندرية

على طريق "لقمة العيش"، فارق سائق سيارة نقل الحياة أثناء القيادة في شارع 45 بمدينة الإسكندرية، وقد لاحظه أحد المارة فقفز إلى السيارة وقام بإيقافها قبل أن تقع كارثة.

وقعت الحادثة أثناء سير الشاحنة ببطء وسط الزحام على طريق 45 بالإسكندرية، ولحسن الحظ، تدخلت العناية الإلهية ولاحظ أحد الأشخاص الموجودين فى الشارع أن سائق النقل منحني الرأس فوق "الدركسيون" ولا يحرك ساكنًا برغم الزحام الموجود فى الشارع.

فلم يتردد هذا الشخص للحظة وأسرع على الفور متوجها نحو السيارة وفتح الباب لإيقافها ليتفاجأ الجميع بوفاة السائق أثناء القيادة.

وبالبحث تبين أن السائق هو أحد سكان مدينة الإسكندرية ويدعى «سعيد حمزاوي» وقد نشر نجله نعيًا له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فقد ترك ذويه في حزن وألم على فراقه، فكان آخر لقائهم به قبل أن يتوجه إلى عمله، ساعيًا في نور الله يبحث عن رزقه.