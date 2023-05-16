تعديل تركيب بعض القطارات على خطي “بشتيل- الإسكندرية” و"القاهرة - منوف - الإسكندرية"

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس ، وخط بشتيل / إيتاى البارود / الإسكندرية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية وبيانهم كالآتى :

اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم الآتى :

تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس (القاهرة / منوف / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى. وقطار 688 إكسبريس ( الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

وقطار 697 ركاب ( بشتيل / وردان ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم الآتى :

تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس ( وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس (الإسكندرية / منوف / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .