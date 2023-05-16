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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعديل تركيب بعض القطارات على خطي “بشتيل- الإسكندرية” و"القاهرة - منوف - الإسكندرية"

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس ، وخط  بشتيل / إيتاى البارود / الإسكندرية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية وبيانهم كالآتى : 
اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم الآتى : 
تعديل تركيب قطار  119  إكسبريس (القاهرة / منوف / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية  وبنفس جدوله الحالى. وقطار  688 إكسبريس ( الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية  وبنفس جدوله الحالى . 
وقطار  697 ركاب ( بشتيل / وردان ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية  وبنفس جدوله الحالى . 

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم الآتى : 
تعديل تركيب قطار 661  إكسبريس ( وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية  ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية  وبنفس جدوله الحالى . 
تعديل تركيب قطار 118  إكسبريس (الإسكندرية / منوف / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية  وبنفس جدوله الحالى .

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