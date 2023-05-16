خبير اقتصادي يكشف أهمية قرارات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار

أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن هناك قرارات هامة تم إصدارها اليوم من الرئيس السيسي، تتعلق بالاستثمار، مشيرا إلى أن تلك القرارات الهدف منها تحسين مناخ الإستثمار، والبعد عن الروتين الذي يعوق عملية الاستثمار في مصر.

وقال كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن الاهتمام بإصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، يتم الحصول عليها مرة واحدة، وتتم للمشروعات الهامة في الدولة.

موافقة المجلس الأعلى للاستثمار

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد رسوم إضافية أو أعباء مالية سيتم فرضها على المشروعات، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار.