كاثرين زيتا جونز تدعم زوجها مايكل دوجلاس قبل حصوله على السعفة الذهبية

حرصت الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز على التواجد برفقة زوجها النجم مايكل دوجلاس وابنتهما، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي.

وظهرت كاثرين زيتا جونز كعادته بإطلالة لافتة للأنظار مرتدية فستان أحمر اللون، والتقطت الصور مع زوجها وابنتها أمام الجمهور والإعلام.

حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس على التقاط الصور أمام الجمهور والإعلام صباح اليوم، قبل تكريمه في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي وحصوله على السعفة الذهبية.

واختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الفنان المخضرم مايكل دوجلاس لمنحه السعفة الذهبية في النسخة ٧٦ المقرر إقامته خلال أيام.

وسيحصل مايكل دوجلاس على سعفة الشرف الذهبية في مهرجان كان تحية لمسيرته الرائعة والتزامه بالسينما، وسيقوم المهرجان بتكريمه في حفل الافتتاح اليوم الثلاثاء 16 مايو.

مايكل دوجلاس قدم مسيرة فنية استمرت على مدار ٥٠ عاما، ويحصل على السعفة الذهبية بعد أسماء كبيرة في مجال السينما أبرزهم فورست ويتكر ، وجودي فوستر ، وجان بيير لود ، وأغنيس فاردا.

واختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في في الفترة من 16 حتى 27 مايو بعد مسيرة فنية ناجحة.

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره.