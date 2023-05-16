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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

صدى البلد

بحثت الإمارات وإندونيسيا، سبل توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون برلمانية لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية ووجهات النظر والآراء والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء في أبوظبي، مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية الإماراتية في برلمان إندونيسيا أنعيم فلاح الدين محروس والوفد المرافق، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين الجانبين، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين، وأهمية اللقاءات الثنائية الدورية لتبادل الخبرات والممارسات البرلمانية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أكدا على عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تربط الإمارات وإندونيسيا، وحرص حكومتي البلدين على الارتقاء بها منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1976، وأهمية تطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاقتصادية والطاقة، والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

اندونيسيا الامارات الدول الآسيوية المجلس الوطني الاتحادي التعاون البرلماني

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