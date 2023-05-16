مقرر لجنة الصناعة: كل من طلب التحدث في جلسات الحوار الوطني أتيحت له

قال الدكتور بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم كانت رائعة، وحضر جلسة لجنة العدالة الاجتماعية وجزءل من الجلسة الثانية، وافتتح الجلسة الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأضاف "ديمتري"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن كل من طلب كلمة حصل عليها، والجميع تحدث في وقت محدد خلال 4 دقائق، وكل المظاهر لم تكن موجودا قبل ذلك.

التيارات والأحزاب

وأشار إلى أن كل التيارات والأحزاب والآراء كانت موجودة في جلسات الحوار الوطني وأدلوا بكلماتهم، ولكن هذا ليس فقط غرض الحوار الوطني، فالحوار الوطني غرضه جمع كل هذه الآراء من المقرر والمقرر المساعد والأمانة الفنية وتصاغ في ورقة توافقية وإذا تعذر فأقصى الأحوال تكون ورقتين بشكل توصيات وآراء لحل هذه المشكلات.