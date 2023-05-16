خالد عكاشة: فكرة الاستيطان أو شراء الدولة لم تعد موجودة لدى المستثمرين

قال الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تعدد الجهات التي تتعامل مع الاستثمار في مصر، هي سبب مشاكل الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة عملت على حل مشاكل الاستثمار في مصر، من خلال منح الرخص لأصحاب المشاريع بحد أقصى 10 أيام وفقًا للقرارات الأخيرة، وهذا من شانه أن يحد من أي مضايقات على المستثمر الذي يسعى للإنتاج وتحقيق الأرباح. .



وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن فكرة السماح للمنشئات الصناعية بالعمل بالغاز الطبيعي وفقًا للمناطق الحرة، يعتبر دعم كبير لهذه المشروعات، كما أن التوسع في الرخصة الذهبية لكي لا تكون قاصر على المشروعات الكبرة أمر هام للغاية.



وأَضاف أن التعديلات التشريعية الخاصة بامتلاك الأجانب للأراضي هامة جدًا، لأن البعض ينتقد فكرة عدم امتلاك للأجانب الأراضي والمنشئات، بحجة أن الدولة لن تبيع البلد للأجانب، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي عندما يأتي للاستثمار في مصر، يسأل عن الضرائب وكيفية التخارج من الدولة عندما يريد ، ولذلك من الضروري تسهل هذه الأمور.



ولفت إلى أن فكرة الاستيطان أو شراء الدولة لم تعد موجود لدى المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يأتي من اجل الاستثمار، وليس مثل هذه الأمور .

