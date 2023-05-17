عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار مبادرة 100 مليون شجرة شرقي الإسكندرية

استمرار مبادرة 100
استمرار مبادرة 100 مليون شجرة

وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، شرقي محافظة الإسكندرية، برفع كفاءة المسطحات الخضراء ، و تواصل زرع الأشجار في محيط مقار المدارس و الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وقامت إدارة الحدائق بالحي بزراعة ٥٦ شجرة ليمون ، و ٥٠ شجرة جوافة ، و ٥٠ شجرة  زيتون ، و ٣٠ شجرة برتقال ، و ٤١٠ شجرة بازروميا سعودي ، و ١٠ شجرة فرشة زجاج ، بمقار مدارس السماد الإعدادية و الثانوية ، بمنطقة أبي قير.

محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنيه لرصف الشوارع الرئيسية بالعامرية

صندوق تحيا مصر ينظم معرض «دكان الفرحة» في جامعة الإسكندرية.. صور


وتواصلت الأعمال التجميلية بالمسطحات الخضراء، من خلال أعمال تقليم و تبليط ٩ نخلة برتشاردا، و ٤ نخلة بلدي، وأعداد ٤ أحواض للزراعة، وقص و تهذيب النجيل، ونظافة وإزالة الحشائش، وري الزراعات، ورفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، بنطاق منطقة طوسون، و أمام سور المنتزة، و بمحيط الشيراتون وكوبري المندرة، و شارع النبوي المهندس، ومحور المعمورة السياحي، وشارع مصطفى كامل أمام جامع اسكوت، وتتوالي الأعمال المنوط بها الارتقاء بالمظهر الجمالي للمسطحات الخضراء بنطاق الحي.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتدعيم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لتعزيز الغطاء النباتي في عروس البحر المتوسط.

الاسكندرية الأجهزة الحكومية 100 مليون شجرة البحر المتوسط اللواء محمد الشريف المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

قرار عاجل للنيابة العامة ضد سائق قتل مهندسًا بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الحبس الاحتياطي الأهم| برلماني يعلن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة العصر|فيديو

قبل جولة الإعادة.. أردوغان يعتزم زيارة مناطق الزلزال

بالأسماء .. شوبير يكشف أصحاب المناصب الجديدة بقطاع الناشئين بالأهلي

تأجيل مباريات الأهلي .. ثروت سويلم يكشف موعد انتهاء الدوري

تجربة رمضان صبحي.. ناقد رياضي يهاجم نجم الزمالك بعد انتقاله لـ بيراميدز

قطر تعتقل 6 إيرانيين انتهكوا مياهها الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ