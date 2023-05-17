استمرار مبادرة 100 مليون شجرة شرقي الإسكندرية

وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، شرقي محافظة الإسكندرية، برفع كفاءة المسطحات الخضراء ، و تواصل زرع الأشجار في محيط مقار المدارس و الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وقامت إدارة الحدائق بالحي بزراعة ٥٦ شجرة ليمون ، و ٥٠ شجرة جوافة ، و ٥٠ شجرة زيتون ، و ٣٠ شجرة برتقال ، و ٤١٠ شجرة بازروميا سعودي ، و ١٠ شجرة فرشة زجاج ، بمقار مدارس السماد الإعدادية و الثانوية ، بمنطقة أبي قير.



وتواصلت الأعمال التجميلية بالمسطحات الخضراء، من خلال أعمال تقليم و تبليط ٩ نخلة برتشاردا، و ٤ نخلة بلدي، وأعداد ٤ أحواض للزراعة، وقص و تهذيب النجيل، ونظافة وإزالة الحشائش، وري الزراعات، ورفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، بنطاق منطقة طوسون، و أمام سور المنتزة، و بمحيط الشيراتون وكوبري المندرة، و شارع النبوي المهندس، ومحور المعمورة السياحي، وشارع مصطفى كامل أمام جامع اسكوت، وتتوالي الأعمال المنوط بها الارتقاء بالمظهر الجمالي للمسطحات الخضراء بنطاق الحي.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتدعيم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لتعزيز الغطاء النباتي في عروس البحر المتوسط.