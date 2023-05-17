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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«تالجو» الإسبانية تبدأ إجراءات إنشاء أول مصنع للقطارات في مصر| تفاصيل

قطارات تالجو
قطارات تالجو

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المهندس  محمد خضرة المدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات وتطرقت المناقشات فيما بينهما حول آخر المستجدات الخاصة  بإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع  بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية.

حيث أكد المدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات على أن هناك زيارة  لمصر من وفد من خبراء شركة تالجو الإسبانية العالمية من كافة التخصصات (التصنيع -الجودة -المشتريات و.....)  خلال الأيام القادمة لمراجعة كافة الإجراءات تمهيدا للبدء في إنشاء المصنع.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مصنع قطارات تالجو المقرّر إنشاؤه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

- سيكون المصنع على مساحة 20 فدانًا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد.

- يساعد المصنع في جعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة

- سيتم في المصنع تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات

- سيقوم  بتصنيع عدد 50 قطارًا بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية .

- ستتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان

- يقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الأول بنسبة 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بإسبانيا.

- كما يستهدف أيضًا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل لـ45% للمكونات المحلية علي أن يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.

 

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