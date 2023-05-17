جربها فورا.. ميزة سحرية في آيفون هتحافظ على عمر بطارية هاتفك

تعتبر بطاريات الليثيوم أيون الموجودة على الهواتف الذكية واحدة من أكبر المشكلات التي يتعرض لها المستخدمون، حيث تتسم هذه البطاريات بعمر محدود، ويمكن أن يتسبب نفاد البطارية بسرعة كبيرة في عدم رضا المستخدمون عن هواتف آيفون باهظة الثمن.

وأطلقت شركة آبل في الفترة الأخيرة ميزة مهمة للحفاظ على عمر بطاريات هواتف آيفون والتي تعمل بنظام التشغيل iOS 13 والإصدارات الأحدث، وتسمى الميزة Optimized Battery Charging أو الشحن المحسن للبطارية.

وبحسب موقع Lifewire فإن ميزة الشحن المحسن للبطارية تعمل على مراقبة هواتف آيفون أثناء الاستخدام اليومي للهاتف وتتتبع ما إذا قمت بتوصيل الشاحن لفترة طويلة، ما تعمل الميزة على إيقاف الشحن عند 80٪ ، كما تتنبأ بموعد فصل الهاتف عن الشاحن ويؤخر ذلك الشحن إلى 100٪ .



وتوقف ميزة Optimized Battery Charging أو الشحن المحسن للبطارية التيار الكهربائي مما يجعل المواد الكيميائية تتفاعل داخل بطارية الليثيوم أيون، بعد ذلك ، تستخدم خوارزمية لتقدير وقت إعادة شحن البطارية بالكامل إلى 100٪ عندما تحتاج إلى ذلك، حيث يساعد ذلك على تحسين السلوك الكيميائي للبطارية على إبطاء الشيخوخة الطبيعية للبطارية، وقصر عمرها.

كيفية تفعيل ميزة الشحن المحسن للبطارية ؟

لتمكين الشحن المحسن للبطارية أو تعطيله ، حدد الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية ثم شحن البطارية المحسن Optimized Battery Charging.

وفقا لـ آبل فإن الحفاظ على شحن البطارية بنسبة 100٪ أثناء توصيلها لفترة طويلة يُعد عبئًا غير ضروري على البطارية.

ويتوقف شحن البطارية المحسن عن الشحن بنسبة 80٪، وسيتم شحن 20٪ المتبقية فقط في وقت محدد مسبقًا، حيث تعد هذه الطريقة أبطأ بكثير من الشحن السريع ، والذي يمكن أن يشحن هاتفك في دقائق ولكن على حساب صحة البطارية على المدى الطويل.