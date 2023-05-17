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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك موسى: يوسف أسامه نبيه ليس لديه مشكلة في التجديد مع الزمالك

صدى البلد

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن يوسف أسامه نبيه مهاجم الزمالك، طالب أكثر من مرة بتجديد عقده وكان هناك ترحيب لديه بالاستمرار.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب أبلغ أحد المسؤولين بوجود عرض من نادي بيراميدز، وطالب بحسم موقفه".

وأضافت ملك موسى: "يوسف أسامه نبيه تلقى عرضين من جانب بيراميدز والبنك الأهلي، وكان بيراميدز صاحب العرض الأعلى للتوقيع".

واستطردت: "مهاجم الزمالك حصل على مقدم تعاقد من بيراميدز، وبعدها تدخل ميدو وأمير مرتضى منصور، ولكن بعد ذلك حدث حالة صمت تام".

واختتمت: "عبدالواحد السيد مدير الكرة وبعض المسؤولين، حاولوا التواصل مع اللاعب ووالده ولكنهم طلبوا معرفة من سيتفاوض معهم، ومدير الكرة أكد لهم أنه ليس لديه علاقة بالتعاقدات، وبالتالي الأمر أصبح في طريق مسدود".

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