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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشوباشي: حياة كريمة مبادرة حضارية إنسانية متكاملة تهدف إلى تنمية الإنسان

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل علي تلبية مطالب 60% من الشعب من خلال مبادرة حياة كريمة والذي تقوم بتوفير كافة المتطلبات الصحية والاجتماعية داخل القري بمحافظات الصعيد.

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مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص

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طارق رضوان: مصر كافحت التمييز ضد المرأة..وأعادت الحياة لصعيد مصر بـ"حياة كريمة"..فيديو

وأضافت "فريدة الشوباشي" خلال حوارها التليفزيوني على قناة اكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تربط المواطن بالوطن باقوي رباط ممكن، مشيرة إلى أن المواطن المصري البسيط كان مهمشا من قبل في العصر السابق ولكن الرئيس السيسي يهتم به كثيراً في الوقت الحالي.

وتابعت فريدة الشوباشي، أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة حضارية إنسانية متكاملة تهدف إلي تنمية الإنسان المصري.

إكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحفية فريدة الشوباشي المواطن المصري البسيط مبادرة حياة كريمة محافظات الصعيد

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