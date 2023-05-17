الشوباشي: حياة كريمة مبادرة حضارية إنسانية متكاملة تهدف إلى تنمية الإنسان

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل علي تلبية مطالب 60% من الشعب من خلال مبادرة حياة كريمة والذي تقوم بتوفير كافة المتطلبات الصحية والاجتماعية داخل القري بمحافظات الصعيد.

وأضافت "فريدة الشوباشي" خلال حوارها التليفزيوني على قناة اكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تربط المواطن بالوطن باقوي رباط ممكن، مشيرة إلى أن المواطن المصري البسيط كان مهمشا من قبل في العصر السابق ولكن الرئيس السيسي يهتم به كثيراً في الوقت الحالي.

وتابعت فريدة الشوباشي، أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة حضارية إنسانية متكاملة تهدف إلي تنمية الإنسان المصري.