طارق رضوان: مصر كافحت التمييز ضد المرأة..وأعادت الحياة لصعيد مصر بـ"حياة كريمة"..فيديو

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر كافحت التمييز ضد المرأة بتمثيل قوي في البرلمان والقضاء والمؤسسات التنفيذية، وبدعم كبير من القيادة السياسية.



وقال طارق رضوان، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”،أن الدولة المصرية أعادت الحياة لصعيد مصر، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي سيخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن.

عانوا من مرض فيروس سي

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة قضت على فيروس سي وهو حق أساسي للإنسان، حيث أن المصريين عانوا من مرض فيروس سي على مدار عقود سابقة.

