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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب سيجارة| امرأة تشعل سيارة داخل محطة وقود.. فيديو

سيدة تشغل النيران
سيدة تشغل النيران بمحطة وقود بسبب سيجارة

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق حادث غريب حيث قامت سيدة بإشعال النيران بمحطة وقود سيارات بسبب سيجارة.

سيدة تشغل النيران بمحطة وقود بسبب سيجارة 

وعند التحري من الفيديو للتأكد من صحته، تبين أن الفيديو يعود لعام 2015، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جذب العديد من المشاهدات.

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تبين أن الفيديو المنتشر قامت إحدى كاميرات المراقبة بمحطة الوقود التي قد اشتعلت بها النيران، بتوثق وتسجيل ما حدث من قبل السيدة مالكة السيارة عند تزويدها بالوقود.

سيدة تشغل النيران بمحطة وقود بسبب سيجارة 

ويعود مكان الحادث إلى مدينة القدس التي يتواجد به المحطة التي قد اشتعلت النيران بها، وتبين بعد ذلك أن دافع السيدة وراء ارتكابها تلك الجريمة هو رغبتها في تدخين سيجارة، بالإضافة الي أنها لم يكن معها سجائر.

سيدة تشغل النيران بمحطة وقود بسبب سيجارة 

حيث أن المتهمة قامت بطلب سيجارة من عامل المحطة وهو لا يقوم بالتدخين وبالتالي قامت بأشعال النيران في محطة الوقود انتقاما منه .  

سيدة تشغل النيران بمحطة وقود بسبب سيجارة 

واستطاع العاملون بمحطة الوقود، إطفاء الحريق بواسطة طفايات الحريق، وتمكنوا من السيطرة علي نيران الحريق قبل أن تمتد الي خزانات الوقود.

كاميرات المراقبة مواقع التواصل الاجتماعي رواد مواقع التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعي مدينة القدس

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