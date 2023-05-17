5 سيارات جديدة في مصر تبدأ من 415 ألف جنيه |صور

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الاقتصادية الجديدة، والتي شهدت عدة زيادات لأسعارها الرسمية مؤخراً.

شيري اريزو 5 موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل 2023

تستغرق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية للانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، حيث تتمتع بمحرك 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران.

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى مانيوال/بيز لاين بسعر 415,000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك/بيز لاين بسعر 455,000 جنيه

الفئة الثالثة اتوماتيك/هاى لاين بسعر 480,000 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات يستطيع أن يضخ 149 حصانا، بواسطة محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الامامي للعجلات.

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 979,990 جنيها

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 999,990 جنيها

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,089,990 جنيها

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,109,990 جنيها

جيلي كول راي 2023

جيلي كول راي 2023

وتعمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة جيلي كول راي 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، ومدة زمنية تقدر بـ 7.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أسعار جيلي كول راي 2023

الفئة الاولى بسعر 800,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 900,000 جنيه

بايك X3 موديل 2023

بايك X3 موديل 2023

وتستمد السيارة بايك X3 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، بينما تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

أسعار السيارة بايك X3 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 669,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 769,000 جنيه

سوبارو XV

سوبارو XV

تمتلك سيارة سوبارو XVموديل 2022 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج منها قوه قدرها 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر .

أسعار سوبارو XV موديل 2022

فئة F/O AWD بسعر 829 ألف جنيه

فئة Premium AWD بسعر 899 ألف جنيه

فئة Luxury AWD بسعر 999 ألف جنيه