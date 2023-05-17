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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات نارية| تراس تشعل الحرب مع الصين وتدعو لتعلم الدروس من أوكرانيا

رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس

خرجت الصين منددة بزيارة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس، الأخيرة إلى تايوان، ووصفتها بأنها "عرض سياسي خطير لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمملكة المتحدة"، حيث دعت تراس الغرب على تقليل "اعتماده" على بكين.

وقالت تراس، في خطاب لمركز "بروسبكت فاونديشن" في فندق بالعاصمة التايوانية تايبيه، إن الحلفاء الغربيين يجب أن يتعلموا الدروس من التداعيات الدولية بعد حرب روسيا على أوكرانيا من خلال اتخاذ خطوات للتحضير للعقوبات ضد الصين في مواجهة موقفها العدواني تجاه تايوان.

وانقسمت تايوان والصين في عام 1949 بعد حرب أهلية انتهت بالحزب الشيوعي الذي يسيطر على البر الرئيسي.

وتراس هي أول رئيس وزراء بريطاني سابق منذ مارجريت تاتشر في التسعينيات تقوم بزيارة الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تقول الصين إنها ضمن أراضيها الخاصة، التي قد تسيطر عليها بالقوة إذا لزم الأمر. ولا تزال تراس عضوا جالسا في مجلس العموم، وتبع تراس قائمة متزايدة من الممثلين المنتخبين والمسؤولين السابقين من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى في زيارة تايوان لإظهار تحديهم لتهديدات الصين ومحاولاتها لعزل الجزيرة.

وتابعت "هناك من يقول أنهم لا يريدون خوض حربا باردة أخرى. لكننا لسنا في وضع يسمح لهم بالاختيار لأن الصين قد بدأت فعلا معركة من أجل الاكتفاء الذاتي سواء شئنا أو أبينا التحرر نحن من اقتصادها".

وأضافت: "الصين تزرع بحريتها بمعدل ينذر بالخطر وتؤدي إلى أكبر زخم عسكري في تاريخ وقت السلم"، مشيرة إلى أنهم "لقد شكلوا بالفعل تحالفات مع دول أخرى تريد أن ترى العالم الحر في تراجع واتخذوا بالفعل خيار بشأن استراتيجيتهم.

وقالت تراس "الخيار الوحيد الذي لدينا هو ما إذا كنا نرتكب ونستوعب - أو نتخذ إجراءات لمنع الصراع".

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كما أثنت تراس على خلفها، ريشي سوناك، لوصفه الصين بأنها "أكبر تهديد طويل الأجل لبريطانيا" في تعليقات الصيف الماضي ودعوته لإغلاق المراكز الثقافية التي تديرها الحكومة الصينية المعروفة باسم معاهد كونفوشيوس، التي تم انتقادها على أنها منافذ دعاية الحزب الشيوعي. يمكن بدلا من ذلك تقديم هذه الخدمات من قبل أشخاص من تايوان وهونغ كونغ الذين يأتون إلى المملكة المتحدة دون دعم الحكومة.

ولكنها اتهمت على سوناك وحكومات غربية أخرى "بمحاولة التشبث بفكرة أنه يمكن التعاون مع الصين في أمور مثل تغير المناخ كما لو أن كل شيء على ما يرام" في الصين.

وأضافت "لكن بدون حرية وديموقراطية، لا يوجد شيء آخر. نعرف ما يحدث للبيئة أو للصحة في ظل الأنظمة الشمولية التي لا تقول الحقيقة".

واكد تراس أن "الحصار أو الغزو لتايوان سيقوض الحرية والديمقراطية في أوروبا. كما أن النصر الروسي في أوكرانيا سيقوض الحرية والديمقراطية في المحيط الهادئ.

وقالت: "نحن في المملكة المتحدة والعالم الحر يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لدعمك".


وكانت علاقات الصين مع بريطانيا ومعظم الديمقراطيات الغربية الأخرى في انخفاض حاد في السنوات الأخيرة، إلى حد كبير نتيجة للنزاعات على حقوق الإنسان وتكنولوجيا التجارة وتحركات الصين نحو تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.

وكانت علاقات بكين مع لندن مريرة بشكل خاص بسبب حملة الصين الكاملة في هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة وعدت بأنها تحتفظ بحرياتها بعد تسليمها إلى الحكم الصيني في عام 1997. بينما قالت الصين لم يعد الاتفاق الثنائي السابق على هونغ كونغ ينطبق ورفضت التعليقات البريطانية واعتبرتها تدخلا في الشؤون السياسية المحلية في الصين.

 

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