بريطانيا تحذر الصين من سرية التوسع العسكري وتصفها بسوء التقدير المأساوي

سيحث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الصين على أن تكون أكثر انفتاحًا بشأن الأسباب الكامنة وراء ما وصفه بأكبر حشد عسكري في تاريخ وقت السلم ، وقال إن السرية قد تؤدي إلى 'سوء تقدير مأساوي'.

العلاقات بين بريطانيا والصين هي الأسوأ منذ عقود ، حيث قيدت لندن الاستثمار الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وزادت من القلق بشأن تزايد قوة بكين العسكرية والاقتصادية.

في خطاب ألقاه في مانشن هاوس في الحي المالي التاريخي بلندن مساء الثلاثاء ، سيقول كليفرلي إن بريطانيا منفتحة بشأن السعي لتعميق التعاون مع الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، ودعت الصين إلى أن تكون واضحة بشأن نواياها.

'إنني أحث الصين على أن تكون منفتحة بنفس القدر بشأن العقيدة والنية وراء توسعها العسكري ، لأن الشفافية هي بالتأكيد في مصلحة الجميع ، ولا يمكن للسرية إلا أن تزيد من خطر سوء التقدير المأساوي' ، كما يقول كليفرلي ، وفقًا لمقتطفات نشرها مكتبه.

تعيد بريطانيا ضبط نهجها تجاه الصين بعد أن أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في نوفمبر / تشرين الثاني نهاية ما كان يعتبر حقبة ذهبية للعلاقات في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

بينما زار قادة فرنسا وألمانيا وإسبانيا الصين في الأشهر الستة الماضية ودعوا إلى التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، تتخذ الولايات المتحدة وبريطانيا نهجًا أكثر صرامة تجاه ما يعتبرونه تهديدًا متزايدًا من بكين لمصالحهم. والقيم.

سيقول بذكاء إنه سيكون من الخطأ محاولة عزل الصين ، وهناك حاجة إلى المشاركة في مجالات مثل تغير المناخ ، والوقاية من الأوبئة ، والاستقرار الاقتصادي ، والانتشار النووي.

سيقول: 'سيكون من الواضح والسهل - وربما المرضي - بالنسبة لي إعلان حرب باردة جديدة'. 'واضح ، سهل ، مرضي - وخاطئ'.

لكن كليفرلي سيقول إن بريطانيا ستحمي مصالح أمنها القومي وتدعو بكين إذا خالفت التزاماتها الدولية أو انتهكت حقوق الإنسان.

سيستخدم خطابه بذكاء لإدانة معاملة شعب الأويغور في منطقة شينجيانغ الصينية.

وسوف يتهم الصين ببناء 'نسخة القرن الحادي والعشرين من أرخبيل غولاغ' و 'حبس أكثر من مليون شخص في ذروة هذه الحملة ، في كثير من الأحيان لعدم فعل أي شيء أكثر من ممارسة دينهم'.