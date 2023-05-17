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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

سر اللون البنفسجي في سجاد مراسم استقبال وفود القمة العربية بالسعودية

صدى البلد

سر اللون البنفسجي في سجاد مراسم استقبال وفود القمة العربية بالسعوديةجذب سجاد مراسم استقبال الوفود العربية المشاركة الرسمية الدبلوماسية والإعلامية المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها جدة بالمملكة العربية السعودية الجمعة المقبلة، الأنظار نحوها متسألين عن سر اختيار هذا اللون الخاطف للعين .

وعلى عكس ما جرت العادة دوما أن تستقبل الدول ضيوفها بتغطية الأرضيات بالسجاد ذات اللون الأحمر، غير أن هذا اللون تحول إلى البنفسجي في السعودية منذ شهر مايو 2021.

واعتمدت السعودية في هذا التوقيت اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

ويأتي اختيار السجاد "البنفسجي" تماهيا مع لون صحاري السعودية وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي.

ويعكس اللون كذلك ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما يتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضوراً بارزاً لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يُزيّن أطراف السجاد الجديد، ليُضفي بُعداً ثقافياً إضافياً كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة في المملكة.

ويعكس سجاد مراسم الاستقبال بهويته الجديدة، حالةَ التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030، من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة.

 

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