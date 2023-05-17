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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: صيانة مدينة الملاهي بالعريش وتزويدها بأحدث الألعاب

اطفال مدرسة الرسالة
اطفال مدرسة الرسالة الخاصة بالعريش

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن لجنة من وزارة الثقافة ستقوم بمعاينة مدينة الملاهي بأرض الكارنتينا بالعريش ، تمهيدًا لصيانتها وتزويدها بأحدث الألعاب الترفيهية، تمهيدًا لإعادتها للعمل مرة أخري.

مشروعات تنموية:

 

وأكد المحافظ، خلال لقاء عدد من أطفال مدرسة الرسالة الخاصة لغات بالعريش، بحضور الدكتور شاكر رفعت بدوي، رئيس مجلس إدارة المدرسة وإبراهيم عيد مدير المدرسة والدكتور خالد الشريف ممثل عن أولياء الأمور، أن مختلف مدن المحافظة وخاصة مدينة العريش تشهد مشروعات تنموية كبيرة في مختلف القطاعات خاصة قطاع التعليم.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة شمال سيناء يوجد بها مختلف الأنواع من التعليم سواء التعليم العام أو الخاص أو الرسمي أو الدولي أو اللغات أو التجريبي أو الياباني، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة.

بدوره ، وجه الدكتور شاكر رفعت بدوي، رئيس مجلس إدارة المدرسة، الشكر للمحافظ علي دعمه للعملية التعليمية والاهتمام بالمدارس والمعلمين والطلبة والتلاميذ ، مؤكدًا علي ان التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة.
 

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العريش الملاهي صيانتها الألعاب

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