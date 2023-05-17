عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر بالقرب من محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر، بالقرب من محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

اللجنة الاقتصادية بغرفة بنى سويف: قرارات الأعلى للاستثمار لها دور كبير بدعم الصناعة

النار التهمت أكل عيش 103 شباب.. كواليس ليلة حزينة عاشها أهالي بني سويف|فيديو

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: أحمد محمد أحمد 38 عامًا، مصابًا بجروح متهتكه بالذراع اليمنى، إبراهيم محمد التوني 46 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، أنوار شعيب شحاته 30 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، مكه طه سيد 3 أعوام، مصابه بجروح و كدمات، مليكه طه سيد عام، مصابه جروح و كدمات. 

الرعاية الطبية الفحوصات الطبية اللازمة المستشفى التخصصي اللجنة الاقتصادية بني سويف التخصصي بير حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق الزعفرانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

موضوعات متعلقة

حفاظا على الأرواح.. إنشاء مطبات صناعية مطلب أهالي بني زايد في بني سويف

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك إيطاليا

حالة من الجدل في عيد ميلاده الـ83..هل يعود عادل إمام إلى الشاشات قريباً ؟..تفاصيل

بالصور.. القائد العام للقوات المسلحة السودانية ينزل أرض الميدان وسط جنوده

نموذج إجابة سؤال النحو في امتحان عربي الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

بعد تصريحاته الجريئة.. جنرال أمريكي يحطم أكبر أحلام زيلينسكي

الحكومة: حملة ترويجية لسياحة اليخوت في مصر استثماراً للمقومات الواعدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ