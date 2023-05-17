إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر بالقرب من محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر، بالقرب من محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: أحمد محمد أحمد 38 عامًا، مصابًا بجروح متهتكه بالذراع اليمنى، إبراهيم محمد التوني 46 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، أنوار شعيب شحاته 30 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، مكه طه سيد 3 أعوام، مصابه بجروح و كدمات، مليكه طه سيد عام، مصابه جروح و كدمات.