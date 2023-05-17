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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: استمرار تطهير مأخذ محطات الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

حملة التطهير
حملة التطهير

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن استمرار حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب بإقليم القناة  " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من الحشائش العالقة والمخلفات من "الترعة" تنفيذ الخطة الدورية للشركة، استعدادا لفصل الصيف، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

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وقال عبد الحميد عصمت، إن عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتى تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ للحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وذلك الإنتاج كوب نظيف طبقا للمواصفات القياسية، المصرح به من وزارة الصحة.

وأكد عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من تطهير مأخذ عدد من محطات مياه الشرب منها، محطة مياه القنطرة غرب الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكيلو 19 والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه ابوخليفة الصغرى والتي تعمل بطاقة تصميمية 9000 متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكيلو 14 بقرية النصر بطاقة تصميمية 6 ألاف متر مكعب، ومحطة مياه الرياح والتي تعمل بطاقة تصميمية 6000 متر مكعب يوم، وذلك تحت إشراف المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

كما تم الانتهاء من تطهير مأخذ مجمع محطات مياه القصاصين والذي يعمل به حاليا 6 محطات بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه المحسمة والتي تعمل بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب يوم، ومحطة مياه ام عزام والتي تعمل بطاقة تصميمية 2400 متر مكعب يوم، وذلك تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين الجديدة.

وأشار عبد الحميد عصمت، إلى استمرار حملات التوعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على مصادر مياه الشرب من التلوث وعدم إلقاء القمامة داخل المجارى المائية، مما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة فى أعمال التنقية والتى تؤثر بالسلب أيضا على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات الخاصة بالمحطات والتى تقوم بسحب المياه من الترعة، وأن هدف الشركة الأول هو توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

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