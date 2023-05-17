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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوى العاملة بأسوان: زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة مشروع الطاقة الشمسية بفارس

جهود القوى العاملة
جهود القوى العاملة بأسوان

أجرى فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان زيارة ميدانية لموقع مشروع الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو للإطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية التى يتم تنفيذها به للحفاظ على سلامة العاملين به .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة لمنظومة وآلية تحقيق أوجه السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات التنموية والخدمية المختلفة المقامة بنطاق المحافظة .

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الطاقة الشمسية 

ولفت فوزى صابر إلى أن الهدف من هذه الزيارات والجولات بالمشروعات المختلفة يأتى فى ظل تعليمات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بالوقوف ميدانياً على خطة الطوارئ والإجراءات المتعددة التى يتم إتخاذها لتحقيق السلامة والصحة المهنية ، وكيفية مواجهة المخاطر، وإجراءات الوقاية والتعامل الآمن معها، فضلاً عن تنفيذ الإسعافات الأولية الهادفة للسيطرة على أى أحداث طارئة أولاً بأول.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان القوى العاملة اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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