علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

السكتة الدماغية تسبب الموت فورا لمن يصاب بها ، حيث إنها تحدث في حالة توقف تدفق الدم إلي المخ أو بسبب حدوث نزيف بالدماغ، ينتج عنها مشاكل مثل الضعف والشلل والحركة والتوازن والألم والتعب والالتهابات وغير ذلك ، وهي حالة طبية خطيرة وطارئة، ويمكن أن تؤدي إلى الإعاقة أو حتى الوفاة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

ويعتقد الكثيرين أن الكبار فقط هم من يصابون بالسكة الدماغية لكن الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان الاطفال من الممكن ان يصابوا بها بل واحيانا الرضع يمكن ان يُصابوا بالسكتة الدماغية… لذلك نوضح في هذا التقرير علامات اصابة الاطفال بالسكتة الدماغية وأعراضه وعوامل التي تساعد على حدوثه حتي يكون الاباء علي دراية بها لحماية اطفالهم وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "لانسيت" المتخصصة بالشؤون الطبية.



منظمة الصحة العالمية قالت في دراسة لها انه يعاني 15 مليون شخص في العالم من السكتة سنوياً، 5 ملايين منهم يموتون، و5 ملايين آخرين يبقون عاجزين بشكل دائم، مما يضع عبئاً على الأسرة والمجتمع ، واكدت ان السكت الدماغية تحدث أيضاً عند حوالي 8% من الأطفال .

وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية إن شخصًا واحدًا في الولايات المتحدة يُصاب بسكتة دماغية كل 40 ثانية.

نعاس الاطفال



كيف نلاحظ السكتة الدماغية لدي الاطفال ؟

نلاحظ السكتة الدماغية لدى الاطفال من خلال بعض الأعراض منها :

- النوبات وهي تغيرات في النشاط الكهربائي للدماغ

⁃ النعاس

⁃ الاتكاء على جانب واحد فقط من الجسم

⁃ التقيؤ

⁃ صعوبة في تحريك العينين

⁃ والضعف والدوار.

⁃ صعوبات في البلع.

⁃ تغيير المزاج أو السلوك.

⁃ خدر في الوجه أو جزء من الجسم أو جانب واحد من الجسم.

⁃ الدوخة.

⁃ فقدان الوعي.



نصائح للاباء اذا لاحظتم اي من هذه الاشياء علي ابنائك عليكم الذهاب فوزا الطبيب :

⁃ إذا تدلي جانب واحد من وجه طفلك عندما يقوم بالابتسام أو النظر، فاعلمي أنها بوادر لسكتة دماغية.

⁃ اطلبي من الطفل رفع الذراعين، فإذا سقط أحدهما إلى الأسفل، فأنت بصدد حالة جلطة حرجة

⁃ يكون طفلك مصاب بـ بوادر سكتة دماغية، عندما تلاحظين أن كلامه غير مرتب أو غريب، اطلبي منه أن يحكي وانتظري النتيجة.



قد تزيد الحالات التالية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند الاطفال

• أمراض القلب.

• إصابات الرأس.

• اضطرابات الدم مثل مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

• اضطرابات التمثيل الغذائي.

• التهاب الدماغ والسحايا.

• الإعاقات الخلقية.

• ارتفاع ضغط الدم.

• الاضطرابات الوراثية.

• مشاكل تخثر الدم.

• تشوهات الأوعية الدموية.

علاج السكتة الدماغية عند الاطفال

⁃ يجي الذهاب فورا الي المستشفي إذا ظهرت على ابنك علامات السكتة الدماغية؛ لأن العلاج المبكر هو الأكثر فعالية.

⁃ يمكن إعطاء العلاجات التالية؛ اعتماداً على شدة السكتة الدماغية وسببها ونوعها.

• مكملات الأكسجين.

• الأدوية المضادة للصرع (مضادات الصرع) للمراهقين الذين يعانون من النوبات.

• أدوية للقضاء على جلطات الدم.