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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف: التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة امتحانات الإعدادية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببني سويف

 اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف من وكيل وزارة التربية والتعليم، على التجهيزات والاستعدادات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 والتي ستنطلق غد الخميس وتختتم  الأربعاء 24 من الشهر الجاري، حيث يزيد عدد الطلاب عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم.                                               
وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

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وقال وكيل الوزارة إنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين  قطاع " أ" ويضم إدارات ( بني سويف ، ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية  ويبلغ عدد الطلاب 31 ألف طالبا وطالبة موزعين على 165 لجنة فرعيةوقطاع "ب " ويشمل إدارات ( الواسطى ، ناصر ، سمسطا ، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة موزعين على 145 لجنة

ونوه وكيل التعليم بأنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، مضيفاً أنه تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على اللجان على مستوى المحافظة، بالتزامن مع اتمام استعدادات لجنة تقدير الدرجات لبدء أعمال التصحيح بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، ،وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير،مع  تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال،فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة "الكنترول"بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

كما شدد " عبد التواب" على غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات ، وضرورة  إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجنة وعدم تأخر الملاحظين عن الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة وحظر دخول  التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب

الإدارات التعليمية الاستعدادات النهائية الامتحانات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشهادة الإعدادية الدكتور محمد هاني المراكز والمدن الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي

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