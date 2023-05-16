خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

بعيون تحجرت فيها الدموع، وصرخات مكتومة، وقلوب يعتصرها الألم وقف أصحاب المحلات التجارية والمخازن الكائنة في معرض شباب مصر بشارع بورسعيد وسط بني سويف، ينظرون إلى حطام شقى العمر الذي أكلته النيران.

البضاعة كلها راحت

"الطف بينا يا رب.. الطف بينا يا رب"، بهذه الكلمات ودع أصحاب محلات معرض شباب مصر بشارع بورسعيد وسط بني سويف، بذهول تعب السنين التي التهمته النيران، بينما جلس آخرون يرددون "بيوتنا كلها خربت، بعد ما كنا مستنيين نبيع اللبس الصيفى علشان نعوض الخسارة بتاعة الشتوي، لكن فى لحظة البضاعة كلها راحت".

حسرة مُمتزجة بحزن كبير انتابت أهالي مدينة بني سويف، عقب الحريق المروع، الذى التهم المحلات التجارية والمخازن الكائنة في معرض شباب مصر بشارع بورسعيد وسط المدينة.

سيارات الإطفاء تحاول السيطرة

انطلقت صافرات سيارات الإطفاء لم ، التي لم تتوقف لحظة، واحدة تلو الأخرى، من أجل إخماد الحريق الذي نشب في المحلات التي تنوعت ما بين الملابس الجاهزة، والمستلزمات المنزلية وغيرها من المنتجات، في مشهد استمر عدة ساعات قضت خلاله النيران على محتويات المعرض بالكامل، وما فيه من بضائع تُقدّر بملايين الجنيهات.

وتساءل مواطنو المحافظة، عن كيفية غياب عوامل الحماية والأمان عن المعرض، الذي يقع على مساحة كبيرة تبلغ قرابة الـ2000 متر، في وسط مدينة بني سويف.

نشوب حريق هائل في معرض الشباب

كان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل في معرض شباب مصر لبيع الملابس الجاهزة والمستلزمات المنزلية، الكائن على ترعة الإبراهيمية في وسط مدينة بني سويف.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص باختناق من جراء تصاعد الأدخنة، إضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بالذكر جراء تصاعد السنة اللهب.

تعويضات عاجلة للمتضررين

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، عددًا من متضرري حريق المعرض التجاري، وأكد المحافظ أنه منذ اللحظات الأولى، جرى التنسيق مع وزارة التضامن في هذا الشأن، حيث تقوم حاليا مديرية التضامن بحصر المتضررين، واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأضاف المحافظ، أنه سيبذل ما في وسعه مع وزارة التضامن لصرف الحد الأقصى المسموح به «حسب اللوائح القانونية»، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع المجتمع المدني ودراسة كافة الإجراءات المتاحة لصرف تعويضات للمتضررين.

وكلف محافظ بني سويف مديرية التضامن بالإعلان عن المستندات المطلوبة من متضرري الحريق لسرعة استيفائها وصرف التعويضات لهم، لتخفيف العبء والضرر الذي لحق بهم جراء هذا الحريق والواقعة الأليمة.

صندوق تبرعات لمتضرري الحريق

طالب النائب محمد سيد كامل، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة بنى سويف، جميع رجال الأعمال الموجودين داخل محافظة بنى سويف بالإسراع في عمل صندوق للتبرعات لصالح معرض شباب مصر، بعد الحريق الذي دمر جميع المحلات الموجودة داخل المعرض، وتسبب في خسائر مادية كبيرة لحوالي 103 شابا من مؤجري المحلات.

كما بدأ عدد آخر من القيادات الشعبية بالمحافظة في التبرع لصندوق شباب مصر ببني سويف، فيما أعلنت شركة المقاولون العرب، عن تولي ترميم وإعادة بناء المعرض والمحلات.