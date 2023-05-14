جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

في واحدة من مفاجآت الدوري، حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا على نظيره الزمالك، مساء أمس السبت، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري المصري، لتضع النتيجة الأبيض في مأزق، خاصة أن هذا الفوز هو الأول لفريق الإسماعيلي على الزمالك في مسابقة الدوري منذ عام 2018، حين فاز الدراويش بنتيجة 3-1.

فوز ثمين للدراويش على الزمالك

في مباراة مثيرة حقق نادي الإسماعيلي، فوزا ثمينا على حساب نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي الإسماعيلي كل من ياو أنور في الدقيقة 19، وأشرف روقا لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، فيما جاء هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيما نداي.

جدل تحكيمي في مباراة الزمالك والدراويش

شهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، وبدأت بهدف الدراويش في مرمى الزمالك، حيث شهد احتجاجا من جانب لاعبي الأبيض بسبب عرقلة إبراهيما نداي قبل تسجيل الدراويش هدفه الأول، إلا أن محمد عادل قرر احتساب الهدف بعد العودة للفار.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطأ فادح في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية، قائلا: «هناك ركلة جزاء للإسماعيلي صحيحة 100% لم يتم احتسابها بعد ضرب حارس الزمالك لاعب الإسماعيلي بدون كرة، كان لا بد من العودة لتقنية الفيديو وإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس الزمالك واحتساب ركلة جزاء للإسماعيلي، لكن ما حدث من جانب طاقم التحكيم أمر غريب، كيف لم ير محمد عادل ولا حكام الراية ولا تقنية الفار».

من جانبه، شن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجوما عنيفا على محمد عادل حكم المباراة، وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مش عارف مين صنف محمد عادل واحد من أفضل الحكام في مصر.. حكم عنده حسابات.. جول الإسماعيلي الأول الكورة فاول 100 الـ100 لنداي، وصبحي لازم ينطرد ضرب هاشم من غير كورة.. للأسف قرارات الحكم المهمة كلها غلط!!».

الإسماعيلي يسعى لمنطقة الأمان

واصل الإسماعيلي سلسلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الماضية، ووصل إلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، من 26 مباراة، ويتبقى له لقاء مؤجل.



ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، من 21 مباراة فقط، ويتبقى له 6 مباريات، بسبب مشاركاته الافريقية، بعد أن قطع شوطا مهما في الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.