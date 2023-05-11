من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

عاد فريق أهلي جدة السعودي، إلي الدوري السعودي للمحترفين، تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، بعد الوصول إلي النقطة 65 متفوقا بفارق 15 نقطة، عن فريق الفيصلي صاحب المركز الخامس، ليبدأ موسيماني في المطالبة بتدعيم صفوف الفريق قبل معترك دوري روشن.

موسيماني يطلب مودريتش وهازارد

فور حسم الصعود والعودة إلي دوري المحترفين السعودي، وضع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة عينه على عدد من اللاعبين لدعم الراقي، بالاتفاق مع إدارة النادي استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وإستعدادًا للموسم الجديد، وتماشيا مع ما يحدث من استقطاب المملكة لكبار اللاعبين، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"السعودية، أن إدارة الاهلي، تستهدف التعاقد مع الثنائى لوكا مودريتش وإيدين هازارد لاعبا ريال مدريد، تمهيدا لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المنافسة تحتاج الدعم

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن زيادة عدد فرق الدوري السعودي بالموسم المقبل، وبالتالى ستصعد 4 أندية من دورى الدرجة الأولى، مع هبوط فريقين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنتظر إدارة أهلى جدة السعودى الدعم المالى المتوقع الحصول عليه من وزارة الرياضة، من أجل إبرام صفقات قوية يستطيع الفريق المنافسة بها على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

المصريون لهم نصيب مع موسيماني

بدأ بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة، في وضع عينه على عدد من نجوم الدوري المصري، على رأسهم بيرسي تاو جناح النادي الأهلي، والمدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم.

وكشفت تقارير صحفية، عن استهداف موسيماني المدير الفني للراقي، ضم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، لدعم الجانب الهجومي لأهلي جدة.

ويتطلع بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة السعودي، للمنافسة على لقب الدوري السعودي الموسم المقبل، مع كبار المسابقة النصر والاتحاد والهلال على الترتيب.

هل سيرحل موسيماني؟

ذكرت تصريحات منسوبة لمسئول داخل نادي أهلي جدة السعودي، أن هناك اتجاهًا داخل أروقة النادي لعدم التجديد للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر، أن إدارة أهلي جدة تتجه لعدم تجديد عقد موسيماني - 58 عامًا - حيث ترغب إدارة النادي في إسناد مهمة الفريق لمدرب جديد بداية من الموسم المقبل، وهو ما طرح سؤالًا عن كيفية سعي موسيماني لتدعيم الفريق، في ظل احتمالية رحيله؟