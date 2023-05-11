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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

الأهلي والترجي التونسي
الأهلي والترجي التونسي

بعد فوز الأهلى بكأس السوبر المصرى، على حساب نادي بيراميدز، عاد مرة أخرى للمعترك الافريقي، لمواصلة رحلة بحثه عن النجمة 11، عبر موقعة هي الاشرس مع نادي الترجي التونسي في رادس، ولأول مرة أصبحت الأمور مهيئة للمارد الاحمر للوصول الى النهائي.

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الأهلي يسعى للحسم مبكرا

تتجه الأنظار صوب الملعب الأولمبي حمادي العقربي، الذي يحتضن غدا لقاء النادي الاهلي، مع نظيره الترجي التونسي، حيث يخوض الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مباراته المهمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي للعديد من الإجراءات المهمة والقوية، حول قائمة اللاعبين المقرر أن يتم الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة في المباراة القوية، التي يرغب الفريق في حسمها مبكرا.

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جماهير الأحمر تُمني النفس بالنهائي

بسبب الإخفاقات التي يتعرض لها فريق الترجى التونسي، باتت جماهير النادي الأهلي تُمني النفس بصعود فريقها للمباراة النهائية.

علاوة على حرمان الفريق التونسي من خوض لقائي الأهلي بدون جمهور، يواجه الترجي عدة أزمات أخرى، أهمها مواصلته السقوط في الدوري التونسي، بالخسارة أمام فريق الإفريقي بالدوري، وهي ليست خسارته الاولى، حيث خسر من الصفاقسي، الذي يدربه حسام البدرى.

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الأمل الأخير في بطولة افريقيا

خسارة الترجي، للديربي التونسي أمام الأفريقي، وتراجعه الى المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري التونسي، وابتعاده عن المنافسة على لقب الموسم الحالي، دفعت جماهيره إلى السخط على الفريق والتصرف بشكل جنوني وعشوائي.

وطالبت جماهير الترجي فريقها بالمنافسة بقوة على بطولة أفريقيا، لتعويض خروج الترجي خالي الوفاض هذا الموسم بلا أي بطولات، وهو ما يمثل حافزا للفريق لتحقيق بطولة أفريقيا.

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لعنة الإصابات تطارد الترجي

وصل عدد اللاعبين المصابين قبل المواجهة المقبلة للترجى أمام الأهلي، إلى 7 لاعبين مؤثرين مع الفريق.

ويغيب عن الترجي كل من هاني عمامو، وحمدو الهوني، وغيلان الشعلالي، ومحمد أبو زريق، ورياض بن عياد، ومعتز الزدام، قبل أن ينضم إليهم حارس مرمى الفريق الأساسي معز بن شريفية، الذي لم يشارك في المواجهة التي أقيمت ضد النادي الافريقي في الدوري التونسي بعد إصابته خلال عملية الإحماء.

كما بات في حكم المؤكد غياب ياسين ميرياح، المهدد بالإيقاف لمدة 4 مباريات على أقل تقدير، بعد تعديه على حكم الديربي التونسي لفظيا.

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حرمان الترجي من جماهيره قبل مواجهة الأهلي

وتلقى الترجي، صدمة كبرى بتطبيق عقوبة الحرمان من الجماهير، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،  بسبب أحداث الشغب التي حدثت في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق في التأهل، بدون جماهيره التي تمثل قوة كبيرة للفريق، خاصة انها تؤازه بقوة وتزحف خلفه في كل مكان، ما يفتقد معه الفريق التونسي جزء كبير من قوته.

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