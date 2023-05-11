التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

سجلت أسعار الفراخ اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظًا، سواء داخل بورصة الدواجن أو الأسواق، بعد آخر تراجع لها أمس، بنحو جنيهين في سعر الفراخ البيضاء، كما استقر سعر البيض اليوم عن آخر ارتفاع له أمس الأول.

انخفاض سعر الأعلاف

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، عن انخفاض أسعار الأعلاف 1500 جنيه، وهو لا يعد انخفاضا كبيرا ومؤثرا، لأن سعر الأعلاف يصل إلى 28 ألفا، ولكن الانخفاض الحقيقي يكون بوصول سعر الأعلاف لـ18000 بدلًا من 28000، ليكون بذلك تراجعا مؤثرا في أسعار الفراخ.

وطالب رئيس شعبة الدواجن، بضرورة انخفاض أسعار الصويا، في ظل ارتفاعها الكبير، ودورها المؤثر والكبير في أسعار الفراخ والبيض داخل السوق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

حافظت أسعار الفراخ اليوم، على آخر هبوط لها بمختلف أنواعها، إثر الانفراجات الأخيرة التي شهدتها الأعلاف في مصر.

وسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم، في بورصة الدواجن 70 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية من 75 إلى 77 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الفراخ الأمهات إلى 55 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك في الأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 62 إلى 65 جنيهًا للكيلو الواحد.

انخفاض أسعار البلدي والساسو

انخفض سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن، ليصل إلى 100 جنيه للكيلو، وتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية بـ105 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر الفراخ الساسو الحمراء، في بورصة الدواجن إلى 76 جنيها للكيلو، تباع للمواطن في الأسواق الشعبية بسعر 80 جنيها.

أجزاء الفراخ

سجلت أسعار أوراك الفراخ اليوم، 75 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ80 جنيهًا، وكيلو الأجنحة يباع صباح اليوم بـ50 جنيهًا في الأسواق التجارية.

ويختلف سعر كيلو البانيه اليوم، من منطقة إلى أخرى، ليباع حاليا بنسبة تتراوح بين 150 و 155 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتتراوح أسعار الكبد والقوانص بين 65 و 70 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار الأجنحة ما بين 45 و 60 جنيها.

استقرار أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأحمر اليوم، لتباع كرتونة البيض في بورصة البيض بسعر 100 جنيهًا للكرتونة، وتصل إلى المواطن في المحلات التجارية بسعر 110 جنيها.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 98 جنيه، بينما يصل للمستهلك بسعر 108 جنيها، ووصل سعر طبق البيض البلدي الى 103.75 جنيها، ويصل للمستهلك ب113 جنيها.