عاجل|تراجع مفاجئ ومبشر بأسعار الدواجن .. والفراخ البيضاء بـ 65

تراجعت أسعار الدواجن بقوة، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الفراخ الأيام الماضية، إذ هبط سعر كيلو الدواجن لتبدأ من 60 جنيها في المحلات للمستهلك من نوع الأمهات، ويبدأ سعر الدواجن البيضاء التسمين من 65 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 11 مايو 2023

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 63 جنيها، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس بقيمة 3 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها.

الفراخ البلدي : 99-105 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 78 جنيها للكيلو.

الأوراك: بين 75- 80 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من95 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 45 -50 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 36-40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و60-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

استقرت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 100 جنيها، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 100.75 جنيها، ووصل سعر طبق البيض البلدي 103.75 جنيها.