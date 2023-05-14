نلبس صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ومفاجأة بنهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، يومي غد الأحد، والاثنين، حيث تتعرض البلاد لارتفاع جديد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، خلال ساعات النهار.

طقس القاهرة الكبرى

تعاود درجات الحرارة الارتفاع، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، بقيم تترواح من 3: 4 درجات مئوية، حيث تتجاوز الثلاثينيات لتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 31 درجة مئوية يوم الأربعاء، أما يوم الخميس فتسجل 32 درجة مئوية.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.

تحذير من ضربات الشمس

نصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين التزام الظل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول الكثير من السوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية نهارا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.

وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل، لتتراوح ما بين 19 - 23 درجة مئوية.

شبورة مائية ونشاط الرياح

حول الظواهر الجوية المتوقعة هي الشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة توخي الحذر عند القيادة صباحًا وتخفيض السرعة، نظرًا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية، ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على معظم الأنحاء من البلاد.

الطقس غد الأحد

من المتوقع تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

رصدت خرائط الطقس، نشاط الرياح على القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة غد الأحد

من المتوقع تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية نهارًا، 18 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و17 درجة ليلًا، وعلى شمال الصعيد 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، 19 درجة ليلًا، فيما تسجل على جنوب الصعيد 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و22 درجة مئوية ليلا.