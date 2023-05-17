الجمهوريون يضعون أملا كبيرا على ديسانتيس بدلا من ترامب.. فهل ينجح

يراهن بعض الجمهوريين على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في انتخابات الرئاسة القادمة بدلا من منافسة الرئيس السابق دونالد ترامب و الفوز بترشيح الجمهوريين للسباق الرئاسي 2024، وفق ما ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية.

قالت الصحيفة، بأن ديسانتيس بدأ في أولى خطواته الرسمية لإطلاق حملته الانتخابية الرسمية باستدعائه كبار الداعمين الماليين إلى ميامي الأسبوع القادم.

كشفت الصحيفة، أن الدعوات، تطلب من المتبرعين الحضور من 24 إلى 26 مايو الجاري.

ولا يمكن لديسانتيس تلقي أو التماس مساهمات للحملة الرئاسية مباشرة ما لم يترشح رسمياً.



ويسرع ديسانتيس خططه الرئاسية، ويرى أن ترامب اضر بالجمهوربين.

ويريد بعض الجمهوريين حاكم فلوريدا بدلا من ترامب، الذي تلاحقه الجرائم والتهم.



وخلال الشهور الماضية، وقع ديسانتيس على تدابير لإصلاح قوانين الانتخابات، وتمكين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من الحصول على قسائم يمولها دافعو الضرائب للتعليم الخاص، وتوسيع عقوبة الإعدام لتشمل مغتصبي الأطفال.

وبعد قرار المحكمة العليا بإلغاء حقوق الإجهاض، وقع ديسانتيس مشروع قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعاً.

ويبقى لنجاح ديسانتيس أن يطلق حملته ويترشح رسميا، وعندها سيقرر الجمهوريون من ينجح.