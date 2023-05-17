محمد سراج الدين رئيسًا لبعثة السلة بالأهلي في رواندا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» المشاركة في نهائيات بطولة «BAL 3» خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٧ مايو الجاري في رواندا.

وقام المهندس محمد سراج الدين بالتنسيق والترتيب مع الجهاز الإداري للبعثة في كافة الأمور، والاطمئنان على إجراءات السفر المقرر غدًا الخميس.

في ذات الوقت تابع كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وصالة التدريب، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للفريق، لتقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي قاريًّا.