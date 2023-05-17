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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صورة مثيرة للعاصمة العراقية بغداد من الفضاء

صورة من الفضاء لبغداد
صورة من الفضاء لبغداد

التقط رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة للعاصمة العراقية بغداد من الفضاء.

ووفق مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي أشار في منشور على فيسبوك، إلى أن النيادي، وثق بصورة جوية من الفضاء العاصمة بغداد ليلاً.

وقال النيادي تعليقا على الصورة التي التقطها لبغداد"بغداد‬ ليلاً من الفضاء.. بغداد دجلة والفرات.. بغداد الحضارة والتاريخ.. موطن بيت الحكمة التي جمعت العلماء ونشرت العلم للعالم".

وأضاف، "لولا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه اليوم".

والنيادي هو ثاني إماراتي يذهب في رحلة إلى الفضاء، بعد مواطنه هزاع المنصوري الذي استمر لثمانية أشهر في رحلة بمحطة الفضاء الدولية في عام 2019.

رحلة تاريخية| الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء

إنجاز.. سلطان النيادى أول رائد عربي يسير في الفضاء

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