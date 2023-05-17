أحمد صبري يؤدي واجب العزاء في شقيق النائب محمد أبو العينين

حرص الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد ، علي تقديم واجب العزاء في شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والعاملين بكليوباترا جروب .

وكان من ضمن الحضور فى عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والسيد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، وعمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين ومحسن حسن مدير عام كليوباترا جروب والكاتبة الصحفية الهام ابو الفتح المشرف العام على صدى البلد والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد والاعلامى احمد موسى مقدم برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد والاعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج حقائق وأسرار والنائب ايهاب العمدة النائب محمد خليفة واللواء سمير فرج.

وشارك فى تقديم واجب العزاء كل من محمد كمال المستشار الاعلامي لمحافظ القاهرة وعلي الدين هلال و عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم الاعلامى حمدى رزق مقدم برنامج نظره ومحمد الفقى مدير برامج صدى البلد وأحمد ايوب رئيس تحرير برنامج نظره للاعلامى حمدى رزق والدكتور حسام موافى وعماد ربيع رئيس قناة صدى البلد ومدحت عادل مدير عام الانتاج ومحمد يونس مدير عام الاخراج ويسرى فيهم ومحمود صقر وياسر عبد الكافى ومحمد هاشم وشريف الهادى مدير الحسابات وياسر أبو المكارم وحسن عيسى ومحمد نشأت مدير مكتب النائب محمد أبو العينين وأسامة عودة وبخيت أحمد من إدارة الحسابات ومحمد مختار مدير عام المراجعة وخالد أحمد ومحمد إبراهيم من إدارة المراجعة والمهندس حاتم الطوخى رئيس مجلس إدارة شركة سينك .

وشيعت أمس جنازة أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخصوص كبار رجال الأعمال والدولة وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

