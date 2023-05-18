عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .. اعرف الشروط

صدى البلد

 قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية أنه من المقرر شرعا أن العقيقة والأضحية كلاهما يذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه، وتفترق العقيقة عن الأضحية في أنها شكر من الوالدين لله تعالى على مولودهما ، وليس لها وقت محدد تبطل بدونه ، بعكس الأضحية فلها وقت معين، ولها سبب يختلف عن سبب العقيقة .

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية” : يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة ، شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء .

وأوضح عاشور: اتفق الفقهاء على أن المضحي يجزئه أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع ؛ وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة ؛ ما دام لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه لا مانع شرعا من الجمع بين العقيقة والأضحية معا بنية واحدة في ذبيحة واحدة؛ تيسيرا على الناس ، وسعة لمن يريد الثواب ولم يملك ثمنهما ، بشرط أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء؛ فقد تقرر في قواعد الفقه أن "من ابتلى بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

العقيقة الأضحية هل تجزئ الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة الدكتور مجدي عاشور دقيقة فقهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة..الذهب يتعرض لأقوى موجة خسارة في تاريخه

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

رد فعل الأهلي على العروض المقدمة لرحيل بيرسى تاو

ميدو: تصريحات وزير الرياضة السابق بشأن الزمالك أصابتني بالصدمة

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

هل يجوز الدفن ليلا؟ احذر 3 أوقات لا تدفن فيها الميت

ترشيحاتنا

ما سبب النوم عن صلاة الفجر؟.. الإفتاء: 4 كلمات شيطانية فاحذروها

تراجع هائل في سعر الذهب عالميا

بسبب لعب الأطفال .. القصة الكاملة لتخلص عاطل من ابن عمه في الدقهلية|شاهد

حسام هيبة : لا أعباء إضافية على المستثمرين والاهتمام كبير بريادة الأعمال

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنسف الكرش.. طبيب يكشف عن رجيم الكمون

غير الليمون.. مشروبات تعالج احتقان الحلق

كيفية استخدام الليمون لإزالة القشرة فى أيام

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ