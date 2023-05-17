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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة ضحية القتل على يد جيرانه: أمي بين الحياة والموت بعد رحيل أخويا|فيديو

شقيقة موسى ضحية
شقيقة موسى ضحية القتل على يد جيرانه

أكدت شقيقة موسى ضحية القتل على يد جيرانه بعد استغاثة زوجته بالمنوفية، أنه بعد دخولي للمستشفى “لقيت أخويا بيقول أنا بموت والدكتور بيحاول يسعفه وعرفت إن أخويا مات”.
 

 

وقالت شقيقة موسى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، "قعدت أحاول ألم أعصابي عشان اعرف مين اللي قتل أخويا ومين اللى بيكسر باب الشقة على زوجة أخي".

 

وتابعت شقيقة موسى ضحية القتل على يد جيرانه بعد استغاثة زوجته بالمنوفية، أن أخويا الكبير من ساعة ما راح المشرحة ودفن أخويا في حالة لا يرثى لها وأمي ما بين الحياة والموت".

 

هيجيب حق أخويا

وأشارت شقيقة موسى إلى أن الست اللي جوزها موت أخويا راحت المستشفى حاولت تتعدى على زوجة أخويا وعلى شقيقتي وتعدت على اختى الكبيرة، معلقة: “لدي ثقة في القضاء المصري العادل بانه هيجيب حق أخويا”.
 

ضحية القتل المنوفية أعصاب برنامج “تفاصيل جيران

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