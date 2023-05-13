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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحقني هيكسروا باب الشقة عليا .. مقتل زوج في جريمة شرف بالمنوفية

الشاب موسى سعفان
الشاب موسى سعفان ضحية الدفاع عن زوجته

ألحقني هيكسروا الباب عليا .. هكذا استغاثت إسراء بزوجها موسى سعفان صاحب الـ 26 عاما وفني التبريد، الذي خرج إلى عمله،  بعد قيام 3 أشخاص بمحاولة تحطيم باب الشقة عليها ومعاكستهم الدائمة لها.

موسي سعفان شاب في العشرينيات من عمره تزوج منذ 3 سنوات من ابنة خالته وكان يسكن بالإيجار في إحدى الشقق بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، حيث كان يعيش مع زوجته إسراء وابنته صاحبة العامين مليكة.

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3 أشخاص يحاولون الاعتداء على الزوجة

خرج صباحا من أجل العمل في ورشة صيانة الغسالات والثلاجات ولكن سرعان ما تلقي اتصالا من زوجته بأن هناك 3 أشخاص يحاولون الاعتداء عليها وتحطيم باب الشقة عليها، فجاء الشاب مسرعا للدفاع عن أسرته إلا أنهم تربصوا له وتعدوا عليه بالضرب وطعنه أحدهم في قلبه حتى سقطا قتيلا.

الواقعة لم تكن الأولى حيث إن أحد المتهمين كان دائم معاكسة زوجة المجني عليه حيث يملك محلا أسفل منزلهم وكان يضايقها ليلا ونهارا في غياب زوجها، واشتكت من قبل وعاتبه المجني عليه بعدم التعرض لزوجته.

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الضحية دافع عن أسرته 

تخلص المتهمون من الشاب الذي كان يدافع عن أسرته حيث تربصوا به وقتلوه أسفل منزله وفروا هاربين إلا أنه تم القبض عليهم.

وسادت حالة من الحزن أثناء تشييع جثمان الشاب الضحية الذين أكد الأهالي أنه كان حسن السمعة ويتسم بالطيبة بين الجميع ولا يسعي لافتعال المشاكل.

فيما تم تشييع الجثمان بقريته كفر عسكر بمدينة تلا وسط حالة من الحزن بين الجميع حيث تم دفنه في مقابر الأسرة في القرية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع شاب في مشاجرة حيث تلقي طعنة نافذه أودت بحياته.

بالانتقال تبين مقتل " موسي سعفان "  26 سنة فني غسالات، اثر طعنات نافذه، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة مع آخر حيث سدد له عدة طعنات أودت بحياته.

الشاب الضحية مع طفلته
موسي سعفان
موسي سعفان الضحية 
فني التبريد تلا المنوفية مدير امن المنوفية مركز شرطة تلا

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